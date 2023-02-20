Оккупанты на Херсонщине заставляют украинцев получать паспорта РФ: отбирают имущество и не платят пенсий

Российские захватчики на временно оккупированной Херсонской области издеваются над местными жителями, заставляя их получать паспорта страны-агрессора.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

"Противник продолжает принудительную российскую паспортизацию граждан Украины на временно занятых территориях Херсонской области. В частности, российская оккупационная так называемая власть в Скадовске и Каланчаке, угрожая конфискацией личного имущества, вынуждает ускорить процесс получения российских паспортов и переоформления бизнеса. В случае отсутствия российского паспорта пенсионерам угрожают оставить их без пенсионных выплат. В результате у местных граждан возникло социальное напряжение и опасения по поводу потери собственного имущества и бизнеса", — говорится в сообщении.

Напомним, российская оккупационная "власть" заставляет детей из оккупированной части Запорожской области прославлять захватчиков и петь гимн РФ.

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