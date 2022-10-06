Оккупанты на Херсонщине ждут своего уничтожения ВСУ: почему захватчики там обречены

Вооруженные силы Украины установили огневой контроль практически над всей Херсонской областью и выбивают российских оккупантов из всех рубежей.

Российские оккупанты, которые наращивали свои силы на Херсонщине, не преуспеют в наступательных действиях.

Свои склады с боеприпасами захватчики размещают либо на левом берегу Днепра, либо на правом – втиснувшись в берег реки, чтобы их не достало украинское оружие.

"Самый свежий военный коллапс россиян произошел как банкротство: сначала медленно и понемногу, а потом сразу и полностью", ― так военный обозреватель издания Foreign Policy Джек Детч описывает наступательную операцию ВСУ на Херсонщине.

ВСУ после контрнаступления, достигнув желаемого, "отправились на охоту".

Самое важное в этой истории то, с иронией пишет Детч, что российские войска на Херсонщине — едва ли не "самые боеспособные" в армии РФ. Из-за волюнтаристского решения Путина они вынуждены оставаться на правобережной части области с оборванными или существенно поврежденными путями снабжения припасами — и постепенно ждать своего уничтожения украинской армией.

"Такие решения Путина и являются причиной всех текущих российских проблем на фронте, ― говорит бывший морской пехотинец, а старший исследователь программы "Евразия" Института исследования иностранных дел Роб Ли. ― Возможно, если бы россияне оставили правый берег и обустроили качественные фортификационные сооружения, они бы смогли держать линию фронта дольше. Но они этого не сделали ― и теперь рискуют потерять много разных территорий одновременно".

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что в перспективе контратакующие действия украинских военных подразделений на херсонском направлении могут привести к быстрому и масштабному освобождению территории.

Напомним, бывший французский генерал Доминик Тринкан предположил, что в октябре украинские войска могут захватить весь правый берег Днепра на Херсонщине, включая областной центр.

Ключ к освобождению Донбасса, Херсона и Крыма - иранские дроны-убийцы

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