Оккупанты на Херсонщину везут пожарных из России, потому что местные не хотят с ними сотрудничать

Украинцы отказываются сотрудничать с оккупационными властями, а потому те везут пожарных из России.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Захватчики похвастались, что возобновили работу пожарной части №20 Белозерского района. Однако они заявили, что большая часть местных жителей отказалась сотрудничать с россиянами, а потому они везли спасателей из страны-оккупанта.

"Как видим, оккупанты пытаются имитировать "налаживание жизни", но по факту просто проводят политику русификации региона в рамках которой свозят своих "специалистов". Центр национального сопротивления призывает жителей временно оккупированных территорий эвакуироваться на период операции ВСУ по освобождению региона", — говорится в сообщении.

Напомним, в МИДе резко ответили на очередные фейки РФ о так называемом "биооружии".

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