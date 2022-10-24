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Оккупанты на Керченском мосту разбирают пролеты, которые были разрушены во время взрыва

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Оккупанты на Керченском мосту разбирают пролеты, которые были разрушены во время взрыва

Фото: Скриншот

Россияне на Керченском мосту разбирают пролеты, разбитые во время взрыва 8 октября.

Керченский мост разбирают. Россияне снимают разбитые блоки переправы, которые больше всего повреждены во время взрыва.

Об этом пишет издание "Крым.Реалии".

Как отмечается, на поврежденном участке моста работает тяжелая техника. Там разбирают пролеты, поврежденные при взрыве. Так называемая "администрация" в городе говорит, что работы ведутся круглосуточно.

Передвижение на уцелевшей части моста до сих пор ограничено. Переправой могут проезжать грузовики весом до 40 тонн.

Напомним, что один из чиновников Счетной палаты подозревается в незаконном получении компенсации за жилье.

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