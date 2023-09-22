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Оккупанты на Киевщине разрушили завод Pepsi: Жданов рассказал, как компания финансирует войну и помогает РФ

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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Оккупанты на Киевщине разрушили завод Pepsi: Жданов рассказал, как компания финансирует войну и помогает РФ

Фото: Pepsi (https://www.pepsico.com)

Pepsi буквально сама оплатила удар по своему производству.

Российские оккупанты во время прошлого ракетного удара по Киевщине попали в завод Pepsi. Компания не вышла с рынка России и продолжает там процветать, таким образом она буквально оплатила удар по собственному производству.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов.

"Парадокс в том, что Pepsi финансирует эту войну. Pepsi отказалась уходить с российского рынка и исправно платит налоги с прибыли в российский бюджет. Поэтому у ракеты, попавшей в завод Pepsi, есть ее собственные деньги. Они частично оплатили эту ракету, которая уничтожила их завод в Киевской области", - подчеркнул Жданов.

Напомним, что в Киевской области во время ракетной атаки 21 сентября обломки вражеского снаряда упали на завод Pepsi в Вишневом.

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Дата публикации
Просмотры
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