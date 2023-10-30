Оккупанты на Купянском направлении применили против ВСУ химическое оружие — военный

Впервые украинские бойцы столкнулись с химическим оружием в Гостомеле.
Российские оккупанты на Купянском направлении двое суток назад начали активную фазу наступления. Силы обороны сдерживают неприятеля. Россияне используют артиллерию, а со вчерашнего вечера — химическое оружие, в частности — газы.
Об этом в рамках единого телемарафона сообщил командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский.
“Со вчерашнего вечера используют средства массового поражения, такие как газы. Дыхание у бойцов затрудняется, фиксируют ожоги, головокружение. Нам сообщают, когда враг привел выстрел по данному виду вооружения. Все, что они говорят, что нельзя использовать – оккупанты используют”, — подчеркнул Денис Ярославский.
По его словам, украинские бойцы впервые столкнулись с химическим оружием россиян в Гостомеле.
“Мы зашли в ангар, в котором размещалась “Мечта”. наши бойцы отравились, было много госпитализированных. На Бахмутском направлении мы видели применение фосфора», – подчеркнул военный.
Напомним, что российская оккупационная армия продолжит свои атаки на Купянско-Лиманском направлении, чтобы оттянуть резервы ВСУ с южного фронта.
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