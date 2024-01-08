Оккупанты на Купянском направлении пытаются осуществить свой коварный план

Российские оккупанты на Купянском направлении пытаются сохранить наступательные способности группировки "Запад". Для этого они производят доукомплектование и восстановление боеспособности своих передовых частей и подразделений.

Об этом на своей странице в соцсети написал украинский военный обозреватель Константин Машовец.

По его словам, кроме попытки сохранить наступательные возможности, россияне проводят штурмовые действия.

"В частности, в течение нескольких крайних суток противник продолжил выведение ряда подразделений 1-го и 15-го мотострелковых полков (мсп) 2-й "таманской" мотострелковой дивизии (мсд) в базовый район (Заайдаровка — Новорозсош — Новопсков — Осиново) с целью их доукомплектование", — рассказал Константин Машовец.

Он добавил, что штурмовые подразделения из состава этих частей продолжают участвовать в наступательных действиях севернее Синьковки и южнее Ольшана в полосе наступления 25-й отдельной мотострелковой бригады противника.

Россияне планируют к 16 января завершить перемещение до 5000 сил в базовый район 2-й МСД для пополнения ее частей и подразделений. В частности, из полигонов и учебно-тренировочных центров, расположенных в Курской области – из состава 346 мотострелкового полка мобилизационного резерва.

"Также противник продолжает усиление своих группировок войск (УВ) "Курск" и "Белгород" определенными силами и средства из состава УВ "Запад", развернутых на Купянском направлении. В первую очередь это касается частей и соединений 11-го армейского корпуса (АК), которые перемещаются в Белгородскую и Курскую обл. А именно – подразделения 18-й мотострелковой дивизии (ее 11-го танкового полка\тп и 79-го мсп), а также один батальон и гаубическая батарея 7-го отдельного мотострелкового полка (омсп) этого АК", — отметил военный обозреватель.

По его мнению, оккупанты "потянули" на Харьковское и Сумское направление часть своих сил и средств, в дополнение к уже развернутым там. Началось это еще 4-5 января.

“И вполне может быть элементом так называемой "оперативной игры". Но сделать какие-то четкие выводы относительно содержания этого плана, который, очевидно, реализует командование УВ "Запад", можно будет лишь через некоторое время... когда эти малопонятные маневры закончатся... и более или менее станет понятным объем этих сил и средств, которые противник переместит в состав УВ "Курск" и Белгород, — подчеркнул Машовец.

Напомним, что РФ снова нанесла удары по Купянскому району.

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