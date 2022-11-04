Оккупанты на Курской АЭС хранят и обслуживают ракетное вооружение

Российские оккупанты сохраняют ракетное вооружение на территории Курской АЭС. Там они и обслуживают боеголовки.

Оккупанты используют территорию Курской АЭС для хранения и обслуживания ракетного вооружения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУР Украины.

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Как отмечается, на протяжении последних недель в подземные ангары предприятия, расположенного в районе поселка Иванино Курской области, российские оккупанты завозили ракеты к комплексу С-300.

"В конце октября замечено прибытие в эти ангары нескольких гражданских грузовиков на иранских автомобильных номерах с неизвестным грузом. Не исключено, что указанный объект завышенной угрозы, который конкретно приближен к Курской АЭС (город курчатов), употребляется русскими силами в военных целях. А именно для скрытого размещения и обслуживания боеприпасов к ракетному вооружению и иранским БПЛА. Не исключается наличие в указанных подземных хранилищах иранских баллистических ракет", — подчеркнули в ГУР Украины.

Там также добавили, что эта информация должна стать предметом для тщательной проверки со стороны представителей международных организаций, в частности - МАГАТЭ.

Напомним, что подрыв дамбы Каховской ГЭС будет означать очень масштабную экологическую беду, последствия которой точно ощутит вся Европа и мир.

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