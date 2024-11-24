Оккупанты на лодках переплыли Оскол и закрепились на западном берегу — DeepState (карта)

По информации военных экспертов, противник занял позиции одной из бригад ВСУ.

Российские оккупанты на лодках совершили высадку через реку Оскол южнее поселка Новомлынск Купянского района Харьковской области.

Об этом сообщили специалисты DeepState.

"Сегодня враг совершил довольно неожиданную операцию — на лодках из Двуречной переплыли Оскол и закрепились на западном берегу", — говорится в Deep State.

Враг закрепился на западном берегу Фото: DeepState

Там подчеркивают, что это не просто преодоление водного препятствия ради фото. Противник занял позиции одной из бригад ВСУ.

"Такие события несут за собой активизацию артиллерийского и минометного огня, поэтому напоминаем жителям Дворичанской и Купянской общин об эвакуации", – пояснили в Deep State.

Напомним, на Купянском направлении россияне пытались зайти колонной в город. Сообщалось, что враг вышел к реке Оскол и перерезал трассу Купянск-Борова, что означает: украинская группировка на левом берегу Оскола перерезана.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.