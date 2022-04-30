Оккупанты на Луганщине маскируются под украинские войска, чтобы уничтожать украинцев

В Луганской области из-за массированных обстрелов городов и сел, оставшимся людям советуют не выходить из дома, в поминальные дни запрещено посещать кладбища.

В городах нет света, воды, перебоев со связью. Оккупанты расстреливают дома, зная, что в них до сих пор живут гражданские люди, говорится в ТСН.

За глотком свежего воздуха и лучом весеннего солнца местная женщина выходит на порог подъезда, когда не стреляют. «Денег нет, но куда я поеду, с чем, с этой палкой», — говорит 80-летняя Нина.

Она осталась во фронтовом Северодонецке вместе со своими тюльпанами под разбитыми окнами, потому что цветы устояли, а дома нет – он пострадал после попаданий «Градов». Здесь все вокруг разбито, куски бетона валяются рядом самых многоэтажек – это когда-то были перекрытия. Дома сожжены от попаданий снарядов оккупантов.

Также читайте В Украине арестованы активы российского олигарха Фридмана на сумму почти полмиллиарда гривен

Несмотря на возможность уехать, многие горожане до сих пор отказываются и остаются под обстрелами. Зная, что снаряд может прилететь в их квартиру поминутно. «Мы уже привыкли – стоим, слышим свистит, мы знаем примерно куда, и сидим, курим», – рассказывает дядя Василий.

Он вместе с соседями сначала пересиживал в подвале, а потом, когда отправил своих детей из города – вернулся в квартиру. Питается из прошлогодних запасов овощей. «Гуманитарку мужчина проезжал дал – соленой рыбы, а так чтобы кто-то дал – нет, ходили дальше, там, извините, тоже обчистили», — рассказывает мужчина.

До гуманитарки нужно еще добежать, потому что это может быть дорога в один конец. Многие из местных нуждаются не только в продуктах, но и в лекарствах. С лекарством очень тяжело, а о получении помощи — обстрелы настолько мощные, что дальше границ двора никто не рискует выходить.

Оккупантам не удается захватить Северодонецк, поэтому его просто уничтожают из ствольной артиллерии, «Градов» и «Смерчей». «Они обстреливают гражданскую инфраструктуру и неоднократно спасали людей, вывозили из зоны боевых действий людей, скрывавшихся в подвалах с малолетними детьми. Спасали, ведь это геноцид украинской нации», — говорят военные.

Бои идут в соседнем Рубежном и на окраинах Северодонецка. Россияне не считаются с потерями и продолжают идти очень часто прибегая к провокациям. Скажем, выдают свою технику за украинскую. «Когда группа уезжала, было два танка с синими и желтыми лентами. У них коварная тактика, ничем не пренебрегающая и использующая местных коллаборантов, чтобы показать тропы», — рассказывают бойцы.

Ежесуточно горят новые дома и гибнут люди. В домах нет газа, частично света и уже воды, оккупанты намеренно повредили артиллерией водопровод. Андрей на своем стареньком "Жигули", пока затишье хочет выскочить за город, там еще можно набрать в колодце воду. «Трудно, попал под обстрел, вылетело стекло, побило машину. Каждые два дня за водой», — добавляет мужчина.

Город отстаивает и не сдается. Ежедневно эвакуационные автобусы пытаются кого-то забрать, но каждый раз это становится все труднее и те, кто не решился уехать вовремя, теперь вынуждены надеяться на то, что наши воины смогут отбросить оккупантов от Северодонецка как можно дальше, чтобы вражеская артиллерия не могла убивать их.

Читайте также:

Украинские военные осваивают оружие НАТО, а в Белгороде напуганы "обстрелом" ВСУ: главные новости ночи 30 апреля

Самолет Шольца летел из Японии через Северный полюс: в чем причина

В России произошел взрыв на крупном фармацевтическом предприятии: очевидцы видели желтое облако