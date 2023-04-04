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Оккупанты на Луганщине заселяют россиян во временно заброшенные дома украинцев

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
56
Время на прочтение
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Оккупанты на Луганщине заселяют россиян во временно заброшенные дома украинцев

Фото: Associated Press

Российские оккупанты продолжают грабить мирное население, присваивая личное жилье мирных граждан Украины.

Российские военные продолжают грабить мирное население Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

Как отмечается, в городе Старобельск Луганской области, так называемая оккупационная "власть" использует представителей коммунальных служб для заселения военнослужащих российских оккупационных войск в квартиры и дома, временно покинувшие граждане Украины.

"Такие действия происходят под видом профилактических проверок показателей счетчиков коммунальными службами. Также, участились случаи вывоза мирных граждан в неизвестном направлении без объяснений после выборочных проверок мобильных телефонов", — рассказали в Генштабе ВСУ.

Напомним, что Россия в Белоруссию завезла комплексы "Искандер-М". Они могут наносить ядерные удары.

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Дата публикации
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