Оккупанты на поле боя учатся на ошибках украинских военных: Тарнавский объяснил стратегию россиян

Россияне очень хорошо учатся – на наших ошибках, на своих ошибках.

Российские оккупанты на поле боя очень хорошо учатся — на своих и наших ошибках. В то же время они продолжают "брать" своим количеством, человеческими массами.

Об этом в интервью "ВВС News Украина" рассказал командующий Силами обороны Таврического направления Александр Тарнавский.

“Война – это развитие. Она не должна оставаться на месте. Скажу откровенно, россияне очень хорошо учатся – на наших ошибках, своих ошибках. Чем берут россияне? Русские берут своим количеством, человеческими массами. Не щадя свой человеческий ресурс, они продолжают выполнять те задачи, которые перед ними стоят. Хотя реально они понимают, что на некоторых участках они теряют, морально психологическое состояние у них на очень низком уровне”, — подчеркнул Тарнавский.

По его словам, оккупанты в начале своих штурмовых действий массово применяли технику. Но это не дало им результата. Сработали минные поля и противотанковые средства.

“Сейчас можно говорить, что российская армия очень много заимствует у нас. Быстро учится и наверняка адаптируется, копирует те действия, которые у нас наиболее эффективны. Даже тактические наши действия враг берет на вооружение – во время тех же штурмовых действий в окопах, при приближении к окопам. К примеру, очень похоже начали проводить атаки группами – отделение, взвод при поддержке двух, максимум четырех бронемашин. Конечно, остаются и массированные, так называемые "мясные штурмы" пехотой. Для россиян это нормально. Но у них есть огромные потери живой силы, я скажу, в 3-5 раз (больше украинских потерь, — ред.), а на некоторых участках даже больше”, — сказал командующий Сил обороны Таврического направления.

Отдельно он добавил, что в настоящее время оккупанты наращивают применение дронов-камикадзе, применяют наземные роботизированные платформы.

"Последнее используется в основном для подвоза боеприпасов на позиции. Российские оккупанты экспериментируют – устанавливают на них противотанковые пулеметы. И очень они хорошо учатся, в том числе на наших положительных действиях. Что нас, с одной стороны, радует, а с другой – может, и нет", — отметил Тарнавский.

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