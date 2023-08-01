Оккупанты на прошлой неделе около 500 раз обстреливали населенные пункты Украины

На прошлой неделе зафиксировали около 500 обстрелов со стороны российских оккупантов населенных пунктов в 16 областях.

Об этом сообщил спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий.

“В течение прошлой недели спасатели совершили 1 300 выездов, в ходе которых ликвидировано более 90 пожаров, вызванных обстрелами. Зафиксировано около 500 обстрелов населенных пунктов в 16 областях. Сложные ситуации возникали в Донецкой, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях”, — рассказал Александр Хорунжий.

В общем, украинские спасатели в течение недели совершили:

8600 выездов, в ходе которых спасена жизнь 103 человек;

ликвидировано более 1300 пожаров, при этом не допущено уничтожение огнем 313 построек и 42 единиц;

обеспечено реагирование на около 3000 опасных событий.

Напомним, что Россия заявила, что Украина атаковала их корабли беспилотными катерами.

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