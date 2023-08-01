Оккупанты на прошлой неделе около 500 раз обстреливали населенные пункты Украины

В результате действий оккупантов пострадали 16 областей нашего государства.
На прошлой неделе зафиксировали около 500 обстрелов со стороны российских оккупантов населенных пунктов в 16 областях.
Об этом сообщил спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий.
“В течение прошлой недели спасатели совершили 1 300 выездов, в ходе которых ликвидировано более 90 пожаров, вызванных обстрелами. Зафиксировано около 500 обстрелов населенных пунктов в 16 областях. Сложные ситуации возникали в Донецкой, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях”, — рассказал Александр Хорунжий.
В общем, украинские спасатели в течение недели совершили:
- 8600 выездов, в ходе которых спасена жизнь 103 человек;
- ликвидировано более 1300 пожаров, при этом не допущено уничтожение огнем 313 построек и 42 единиц;
- обеспечено реагирование на около 3000 опасных событий.
Напомним, что Россия заявила, что Украина атаковала их корабли беспилотными катерами.
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