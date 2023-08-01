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Оккупанты на прошлой неделе около 500 раз обстреливали населенные пункты Украины

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Оккупанты на прошлой неделе около 500 раз обстреливали населенные пункты Украины

Оккупанты на прошлой неделе около 500 раз обстреливали населенные пункты Украины/фото Иллюстративный / Фото: Associated Press

В результате действий оккупантов пострадали 16 областей нашего государства.

На прошлой неделе зафиксировали около 500 обстрелов со стороны российских оккупантов населенных пунктов в 16 областях.

Об этом сообщил спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий.

“В течение прошлой недели спасатели совершили 1 300 выездов, в ходе которых ликвидировано более 90 пожаров, вызванных обстрелами. Зафиксировано около 500 обстрелов населенных пунктов в 16 областях. Сложные ситуации возникали в Донецкой, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях”, — рассказал Александр Хорунжий.

В общем, украинские спасатели в течение недели совершили:

  • 8600 выездов, в ходе которых спасена жизнь 103 человек;
  • ликвидировано более 1300 пожаров, при этом не допущено уничтожение огнем 313 построек и 42 единиц;
  • обеспечено реагирование на около 3000 опасных событий.

Напомним, что Россия заявила, что Украина атаковала их корабли беспилотными катерами.

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Дата публикации
Просмотры
135
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