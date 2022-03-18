Оккупанты на Сумщине выводят ночью мирных жителей к своей технике, чтобы избежать уничтожения

Встретив на земле яростное сопротивление оккупанты замедлили темпы наступления – начали бомбить города и села Сумщины.

Костью в горле россиянам уже четвертую неделю подряд стоит Ахтырка. Небольшой городок, который находится всего в полусотне километров от российской границы, хотели взять за считанные часы. Но бравурная, расхваленная враждебными пропагандистами мощь русской армии оказалась бессильной против 40-ти тысячного украинского города и его защитников. Из-за этого оккупанты начали просто сравнивать его с землей, в том числе и запрещенными вакуумными бомбами.

Об этом говорится в ТСН.

Российские бронежилеты, документы, личные вещи и сожженная боевая машина разведки и КАМАЗ – Ахтырка стала их конечным пунктом. Российские колонны в Сумской области останавливали все и члены тероборорны и местные партизаны и военные. Российских оккупантов разбили. Тогда стреляло все вооружение, которое было в военных перемолочивало русских оккупантов.

Враги не ориентируясь на местности, не имея указателей – их сняли всюду местные – бродили по области выходя на нашу артиллерию и противотанкистов. Одного русского броненосца наши военные оттащат в тыл и он еще послужит ВСУ. Таких трофейных машин десятки. «Начиная от границы до точки, где мы стоим, много подбитой техники, не скажу количество, она разная и уцелевшая, трофейная техника, будем использовать в своих целях», — говорит военнослужащий.

Встретив на земле яростное сопротивление оккупанты замедлили темпы наступления – начали бомбить города и села Сумщины. Леонид живет в Ахтырке – пришел к своему дому и к своей работе. Вся территория вокруг это руины. Горы кирпичей и автозапчастей. «Здесь было СТО, мы до войны занимались ремонтом машин, видите – четыре сгорело одну спасли», – рассказывает мужчина.

Рашисты не гнушаются ничем, чтобы сломать дух защитников и горожан от вакумных бомб до Смерчей, которыми разносят целые кварталы. Однако самый цинизм извергов в том, что они на оккупированных территориях прячутся за спины гражданских.

«Города заняты под врагом там ставят технику во дворы между зданиями прикрываются мирными и когда ночью наши Байрактары вылетали, и имели возможность сжигать технику, они ночью выводили жильцов и ставили перед техникой — это так не делали никто и никогда и нигде», — рассказывает мэр Ахтырки Павел Кузьменко.

Несмотря на отсутствие в городе тепла, газа и воды — жители Ахтырки не отчаиваются и не сдаются. Ведь это земля их, и их дом, который они готовы защищать до последнего жителя. «Трудно, но главное – мы живы, все отстроим, будем жить, будет Украина», – отмечает местный житель.

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