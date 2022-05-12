Оккупанты на востоке Украины заблокировали доступ к Facebook и Instagram

Оккупанты на востоке Украины заблокировали доступ к Facebook и Instagram

Блокирование социальных сетей в так называемых ЛДНР называют разрешенные здесь призывы к насилию в отношении россиян.

В среду, 11 мая, главари так называемых "ДНР" и "ЛНР" решили ограничить доступ к Instagram и Fecebook на оккупированных территориях, следуя российской политике в отношении компании Meta, которая в РФ признана "экстремистской организацией".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на "министерства информации" псевдореспублик.

Причиной блокировки оккупанты называют то, что компания Meta позволяет "призывать к насилию в отношении русскоязычных".

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Проблемы с доступом к соцсетям начали появляться еще несколько дней назад, но только в этот день о блокировке объявили публично.

Как известно, в России запретили Facebook и Instagram еще в марте 2022 года, обвинив компанию Meta в "экстремистской деятельности".

Российский государственный регулятор заблокировал доступ к соцсетям после того, как Meta заявила, что позволит пользователям социальных сетей в Украине публиковать такие сообщения, как "Смерть российским захватчикам". В компании отметили, что временные изменения в ее политике ненависти касаются только Украины.

Напомним, в Москве намерены открыть посольства так называемых "Донецкой и Луганской народных республик".

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