Оккупанты на востоке вели огонь вдоль всей линии столкновения и пытались захватить Рубежное

Оккупанты на востоке вели огонь вдоль всей линии столкновения и пытались захватить Рубежное

В Восточной операционной зоне идет вражеская наступательная операция.

Россияне хотят оцепить группировки Объединенных сил, установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и получить сухопутный коридор с оккупированным Крымом.

Об этом говорится в строительстве Генштаба ВСУ вечером 28 апреля.

Наибольшая активность противника наблюдается в Слобожанском и Донецком направлениях. На Донецком и Таврическом направлениях враг, с целью сковывания наших войск и удержания ранее занятых рубежей, производил огневое поражение позиций украинских защитников. Россяине вели огонь из реактивных систем залпового огня и артиллерии практически по всей линии столкновения.

Оккупанты пытались полностью захватить Рубежное, но успеха не имели, понесли потери и отступили на ранее занятые позиции.

На Кураховском направлении захватчики безуспешно пытались наступать в направлениях населенных пунктов Солодке и Новомихайловка.

Россияне продолжали наносить авиационные удары по Мариуполю. Основные усилия сосредотачивались на блокировке наших подразделений в районе завода "Азовсталь" с целью недопущения их прорыва.

На направлении Донецк – Запорожье враг наступал в направлении населенных пунктов Нескучное и Времовка, успеха не имел. Россияне усиливали свою группировку войск.

Ранее советник руководителя ОП Алексей Арестович рассказал о потерях армии России во время "большого наступления".

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