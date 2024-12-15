Оккупанты на ВОТ обещают списать долги за заключение контракта с армией России — ЦНС

Несмотря на такие обещания, желающих вступить в армию РФ на захваченных территориях очень мало.

Оккупационные администрации на временно захваченных территориях Россией активно используют финансовые трудности местных жителей, чтобы набрать новые рекруты в армию.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

В частности, оккупанты обзванивают должников и их семьи, предлагая списание долгов, предлагая списание долгов при заключении контракта с российской армией. Они даже предлагают простить долги тем, чей близкий родственник заключит контракт.

"Кремль всегда использует созданную его действиями бедность для вербовки людей на войны империи. Однако сейчас количество желающих заключать контракт с армией РФ на ВОТ критически низкое", — говорится в сообщении.

Центр национального сопротивления отмечает, что вербовка населения оккупированных территорий на войну против Родины является нарушением международного права, и все лица, вовлеченные в этот процесс, понесут наказание.

Напомним, в ЦНС узнали, куда РФ вывозит украинских детей из ВОТ.

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