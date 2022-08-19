Оккупанты на всех фронтах вели наступление, но получили по зубам и отошли с потерями: Генштаб — о ситуации на Донбассе

На восточном фронте российские военные вели наступательные действия, но получили жесткий отпор от Вооруженных сил Украины и отошли на ранее занятые позиции.

В частности, в районах населенных пунктов Карнауховка, Дибровно, Вернополье и Долина противник хотел прорвать оборону украинских войск.

О ситуации на фронте на 19 августа сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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"На Славянском направлении противник совершал огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии возле Дибровного, Вернополья, Чепиля и Богородичного. В районах населенных пунктов Карнауховка, Дибровно, Вернополье и Долина противник предпринял попытки прорвать оборону наших войск", – говорится в сводке.

На Краматорском направлении зафиксированы вражеские обстрелы недалеко от Северского, Григорьевки, Берестового и Ивано-Дарьевки. Наступательными и штурмовыми действиями захватчики пытались продвинуться возле Выемки и Ивано-Дарьевка, получили жесткий отпор и отошли.

На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Светлое, Соледарь, Берестово, Вершина, Белогоровка, Железное, Яковлевка. Задействовал авиацию для ударов неподалеку от Соледара и Яковлевки. Вел наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Кодема, Бахмутское и Зайцево, успеха не имел, отошел.

"На Авдеевском направлении подверглись огневому влиянию районы населенных пунктов Новоукраинка, Красногоровка, Водяное, Марьинка, Шевченко, Ласточкино, Авдеевка и Опросное. Противник наносил авиаудары вблизи Марьинки, Новоселовки Второй и Невельского. Вел наступление в районах населенных пунктов и Майорск, успеха не имел, отошел", — рассказали в Генштабе ВСУ.

На Новопавловском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Великой Новоселки, Павловки, Новомихайловки и Золотой Нивы. Противник нанес авиационные удары вблизи Павловки и Новомихайловки. У последнего враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение, понес потери и отступил.

Как сообщалось ранее, у Зеленского назвали настоящую цель России в войне.

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