Оккупанты на юге будут оборонной линией, как нацисты во время Второй мировой войны

Российские военные в Запорожском направлении пытаются построить оборону, как нацисты во время Второй мировой войны.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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"Россияне превращают оккупированные города в укрепленные крепости. Кремлевский диктатор избрал тактику гитлера и пытается построить оборону по линии Вотан. Однако нацистам не удалось удержаться тогда, не удастся рашистам и сейчас."

По его словам, Токмак уже окружен "крысиными норами" оккупантов со всех сторон. Вблизи Мелитополя противник строит окопы не только со стороны Васильевки, но и Крыма. Федоров отмечает, что сейчас там сплошные укрепления.

Добавим, что линия Пантера-Вотан – это была оборонительная линия, частично построенная немецко-нацистскими войсками в 1943 году на Восточном фронте.

Напомним, оккупанты намеренно используют химическое оружие против ВСУ в районе Крынок.

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