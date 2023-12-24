Оккупанты на юге будут оборонной линией, как нацисты во время Второй мировой войны

Токмак окружен окопами захватчиков со всех сторон.
Российские военные в Запорожском направлении пытаются построить оборону, как нацисты во время Второй мировой войны.
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
"Россияне превращают оккупированные города в укрепленные крепости. Кремлевский диктатор избрал тактику гитлера и пытается построить оборону по линии Вотан. Однако нацистам не удалось удержаться тогда, не удастся рашистам и сейчас."
По его словам, Токмак уже окружен "крысиными норами" оккупантов со всех сторон. Вблизи Мелитополя противник строит окопы не только со стороны Васильевки, но и Крыма. Федоров отмечает, что сейчас там сплошные укрепления.
Добавим, что линия Пантера-Вотан – это была оборонительная линия, частично построенная немецко-нацистскими войсками в 1943 году на Восточном фронте.
Напомним, оккупанты намеренно используют химическое оружие против ВСУ в районе Крынок.
Ведущие новости сегодня:
- "Шахеды" разносят квартиры в Киеве: Жданов объяснил, почему так происходит в столице и как уберечься
- Известный журналист скрылся из Украины во время заграничной командировки: как отреагировали в Сети
- На фронте погиб известный украинский актер