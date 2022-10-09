Оккупанты на юге частично отводят свои подразделения в глубь оккупированных территорий — ОК "Юг"

Обстановка на южнобукском направлении остается напряженной, но контролируемой ВСУ.

На южнобукском направлении Вооруженные силы Украины продолжаются активные боевые действия, нарушение системы управления и логистики врага, нанесение ему потерь в живой силе и технике.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг", отчитываясь о текущей оперативной обстановке в зоне боевых действий.

Так, вражеские подразделения сосредотачивают основные усилия на содержании захваченных территорий и сдержании наших наступательных действий. Зафиксирован частичный отвод вражеских подразделений в глубь оккупированных территорий.

"Враг продолжает применить разведывательные и ударные беспилотники на направлениях вероятного нанесения ударов по позициям наших подразделений. В течение ночи, воздушные шпионы отмечались в Баштанском районе Николаевщины и в Бериславском Херсонской области", — говорится в сообщении.

В ночь на 9 октября враг атаковал позиции подразделений Сил обороны и населенные пункты вдоль линии фронта управляемыми ракетами зенитно-реактивной системы С-300. Потерь и разрушений нет, ракеты попали по открытой местности.

Также сообщается, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны в течение ночи выполнили 170 огневых задач по позициям врага и районам сосредоточения живой силы и техники.

Отмечается, что вероятность нанесения ракетных ударов с моря, воздуха и оккупированной суши остается чрезвычайно высокой.

Напомним, ВСУ освободили в Херсонской области более 1170 квадратных километров территорий.

Контрнаступление ВСУ на юге Украины

Украинские военные с начала октября освободили 29 населенных пунктов в Херсонской области.

В российской обороне в Херсонской области произошел частичный обвал.

Очень важной победой для ВСУ является освобождение Давидового Брода, где оккупанты имели довольно крепкие позиции.

Эксперты допускают, что украинские военные могут повторить в Херсонской области успехи недавнего контрнаступления на Харьковском направлении.

Попавшие на юг Украины оккупанты деморализованы и напуганы, поэтому сдаются в плен с техникой.

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