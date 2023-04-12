Оккупанты на юге готовятся к "жесту доброй воли": откуда планируют бежать

Колаборантов и свезенных россиянами работников "Росатома" предупредили о возможной эвакуации, иными словами — бегство.
Российские кафиры готовят предварительный план эвакуации работников "Росатома", которых ранее привезли на захваченную Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Колаборантов и свезенных россиянами работников "Росатома" на станцию предупредили, что в скором времени может начаться принудительная эвакуация, поэтому они должны предоставить список родственников и быть готовыми выехать по первому сигналу", — говорится в сообщении.
Ранее оккупационное руководство ЗАЭС снизило требования для ряда вакансий на станции, чтобы была возможность ввезти соответствующий персонал из РФ и заменить им украинский.
Напомним, по информации украинских властей, оккупационные войска начали минировать не только береговую линию и захваченную территорию Запорожской области, но и другие участки вблизи Энергодара.
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