Оккупанты на юге готовятся к "жесту доброй воли": откуда планируют бежать

Российские кафиры готовят предварительный план эвакуации работников "Росатома", которых ранее привезли на захваченную Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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"Колаборантов и свезенных россиянами работников "Росатома" на станцию предупредили, что в скором времени может начаться принудительная эвакуация, поэтому они должны предоставить список родственников и быть готовыми выехать по первому сигналу", — говорится в сообщении.

Ранее оккупационное руководство ЗАЭС снизило требования для ряда вакансий на станции, чтобы была возможность ввезти соответствующий персонал из РФ и заменить им украинский.

Напомним, по информации украинских властей, оккупационные войска начали минировать не только береговую линию и захваченную территорию Запорожской области, но и другие участки вблизи Энергодара.

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