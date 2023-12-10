Оккупанты на юге подтягивают резервы и укрепляют позиции — ВСУ

На юге русские войска укрепляют фортификационное оборудование позиций, а также подтягивают резервы.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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"Враг продолжает укрепление фортификационного оборудования позиций и подтягивание резервов. Ведет наблюдение за действиями Сил обороны на правобережье и не прекращает давить артиллерийскими обстрелами, активно применяет дроны", — говорится в сообщении.

В то же время в ВСУ признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра.

"Продолжают наносить огненное поражение противнику", — подчеркнули в командовании юга.

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, Россия нанесла по Украине комбинированный удар.

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