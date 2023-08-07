Оккупанты на юге применили химические боеприпасы, несмотря на запрет Конвенции

В результате этого обстрела люди не пострадали.

Российские войска, несмотря на запрет Конвенции, использовали химические боеприпасы в районе Новоданиловки Запорожской области.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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"Враг, в нарушение всех Конвенций, продолжает использовать химические боеприпасы. За прошедшие сутки противник в районе н.п. Новоданиловка совершил 2 артиллерийских обстрела с РСЗО боеприпасами, содержащими химическое вещество (вероятно, хлорпикрин). В результате этого обстрела люди не обстреляли люди", - написал он.

Тарнавский объяснил, что таким образом россияне пытаются остановить движение украинских защитников.

Новоданиловка Запорожской области на карте. ФОТО: Deepstatemap

Как сообщалось ранее, издание Newsweek.com пишет, что украинские военные перехватили инициативу в артиллерии. Ситуация начала улучшаться летом прошлого года. Только Соединенные Штаты отправили в Украину более двух миллионов артиллерийских снарядов и ракет.

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