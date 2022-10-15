Оккупанты на юге Украины похищают технику, деньги и даже людей — ОК "Юг"

В Скадовском и Херсонском районах российские оккупанты похитили двух человек за их проукраинскую позицию.

На оккупированных территориях на юге Украины россияне усилили проверки на блокпостах, а фильтрационные меры ужесточились.

Об этом сообщили в ночь на 15 октября в Оперативном командовании "Юг".

В сообщении говорится, что оккупанты тщательно проверяют у граждан содержимое телефонов и других гаджетов, проводят тщательный обыск автомобилей, личных вещей, врываются в дома.

В ОК "Юг" привели перечень откровенных преступлений, совершенных россиянами:

в Скадовском и Херсонском районах российские оккупанты похитили двух человек за их проукраинскую позицию;

в центре Херсона оккупанты из одного из офисов похитили спецодежду, обувь и деньги;

в Бериславском районе с территории сельскохозяйственного предприятия угнали технику, украли лабораторные приборы, бытовую и оргтехнику, другое имущество.

"Все факты преступлений даже на оккупированной территории тщательно фиксируются и будут расследованы правоохранительными органами Украины, переданы в международные правовые институты", — отметили в сообщении украинские военные.

Напомним, оккупационные войска РФ похитили в Запорожской области по меньшей мере 529 мирных местных жителей, судьба которых пока неизвестна.

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