На временно оккупированных территориях российские оккупанты организуют небольшие митинги, на которых бюджетники и российские гастролеры на камеру имитируют поддержку Курской области.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС).

Оккупанты в Херсонской области организуют митинги, на которых привлекают массовку для демонстрации поддержки Курской области, которая якобы находится под оккупацией. На этих мероприятиях рассказывают о "батальоне Нахтигаль", который, по их словам, захватывает населенные пункты Курской области.

В ЦНС напомнили, что все участвующие в этой пропаганде будут привлечены к ответственности после деоккупации Херсонщины.

Напомним, аналитики BILD сообщают, что украинские Вооруженные силы продвигаются вглубь России в Курской области, достигнув райцентра Суджа, двигаясь вдоль автодороги 38К-004.

Военный эксперт Владислав Селезнев сообщил, что после прорыва границы в Курской области наблюдается понижение интенсивности боев на фронте в Украине.

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