Оккупанты на захваченных территориях прикрываются школьниками, как "живым щитом" – Генштаб

Захватчики размещают свои подразделения в зданиях, где идет учеба.

Российские оккупанты на захваченных территориях продолжают использовать учебные заведения, где учатся школьники и студенты, как "живой щит" для прикрытия своих подразделений.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 18 декабря.

Так, в некоторых населенных пунктах Васильевского района Запорожской области, оккупанты в зданиях школ разместили личный состав. В то же время учебный процесс продолжается – дети посещают учебные заведения.

На оккупированной территории Луганской области продолжаются мобилизационные мероприятия. С 5 декабря этого года так называемые "военные комиссариаты" разослали всем предприятиям региона карточки учета.

Подобная ситуация – и на оккупированной территории Донецкой области. В Горловке мобилизуют работников коммунальных предприятий.

Ранее в ВСУ рассказали, действительно ли враг отступает с левобережной Херсонщины.

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