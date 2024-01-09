Оккупанты на захваченных территориях заставляют детей писать благодарственные письма военным РФ

Российские оккупанты на временно захваченных территориях продолжают свою циничную политику "перевоспитания" украинских детей. Военные преступники РФ заставили детей Олешкивского дома-интерната писать письма русским солдатам.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Как отмечается, детей оккупанты заставляют писать письма русским солдатам. В письмах должно было идти речь о благодарности за подарок, который военные РФ передали малышам.

“На самом деле, подарочные наборы покупала оккупационная администрация, но выставляли это как подарки солдат, за что каждый ребенок должен написать благодарственное письмо оккупанту. Таким образом у детей формировали мнение о дружественном к ним отношении оккупанта. Такие меры являются частью целенаправленной политики врага по изменению самоидентификации украинских детей, что является одним из признаков геноцида ”, — подчеркнули в ЦНС.

Напомним, что США и союзники провели тайную встречу с Украиной по мирному плану.

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