Оккупанты на Запорожье массово жалуются на "обнуление" и принуждение раненых к боям

Российское командование решило просто закрыть всем рты.

Командование российского 70-го мотострелкового полка пытается скрыть массовые жалобы военных в Запорожской области.

Об этом сообщает движение "Атеш".

Командование российского полка, воюющего на Запорожье, узнало о массовых жалобах среди военных на "обнуление", принуждении раненых к участию в боях и на коррупцию среди офицеров.

Такую информацию оккупанты передают через родственников и непосредственно пишут обращения в военную прокуратуру и профильные ведомства.

Вместо решения проблем руководство российских захватчиков решило заставить их замолчать. Так, началось изъятие мобильных телефонов, чтобы военные не могли жаловаться и распространять информацию о реальном положении дел.

К слову, на фронте погиб тезка украинского поэта Тараса Шевченко – оккупант из Саратовской области.