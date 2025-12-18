ТСН в социальных сетях

Оккупанты на Запорожье платят командирам, чтобы не идти в бой: "Атэш" назвал сумму

Командиры российских захватчиков наладили прибыльный бизнес на страхе подчиненных перед смертью. За денежное вознаграждение оккупанты получают полный пакет боевых выплат, не находясь в окопах.

Ирина Лабьяк
Российские военные

Российские военные / © Getty Images

В российском 247-м полку разоблачена масштабная коррупционная схема: солдаты ежемесячно платят командирам по 50 тыс. руб. (около 26 тыс. грн) за право оставаться в тылу. При этом в документах их оформляют как участников боев на передовой.

Об этом сообщило партизанское движение «Атеш».

«Военнослужащие ВС РФ платят командирам, чтобы не участвовать в боях на Запорожском направлении», — говорится в заявлении движения.

По информации от агента «Атеш» из 247 десантно-штурмового полка, в подразделении сформирована группа бойцов, которые ежемесячно передают командиру по 50 тыс. руб. наличными, чтобы их не отправляли на передовую. Таких военных оставляют при штабе или оформляют на фиктивные внутренние задачи. При этом в их документах ставят отметку «на боевых». Так российские оккупанты без пребывания «на нуле» получают полный комплект выплат, статусов и надбавок.

В то же время, тех, кто не платит командиру, отправляют в штурмы в любом состоянии — с травмами, после контузий, без отдыха и без ротаций.

«Заплатил — остаешься, не заплатил — значит воюешь», — прямо заявляют российские командиры.

Отмечается, что эти факты никто в подразделении даже не скрывает. Те бойцы, которые «откупились», спят в помещении, едят отдельно, их имена есть в боевых ведомостях, хотя на позиции этих военных никто не видел.

«Этот обман создает ненависть и отчуждение, разрушает дисциплину и полностью убивает доверие к командованию. Люди рискуют жизнью, а параллельно кто-то просто платит и живет спокойно», — говорится в сообщении «Атеш».

К слову, журналистское расследование Sky News разоблачило масштабную схему вербовки граждан ЮАР на войну России против Украины под видом обучения и трудоустройства охранниками. Десятки мужчин без военного опыта оказались на передовой на Донбассе после того, как их обманом заставили подписать контракты с российской армией без перевода.

