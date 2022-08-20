Оккупанты на Запорожье пытаются помешать продвижению ВСУ, а на юге ведут наступательный бой

Российские войска 20 августа в Запорожском направлении пытаются не допустить продвижения украинских защитников. А на Южнобужском направлении основные усилия захватчики сосредоточивают на удержании занятых районов и сковывании действий ВСУ.

В то же время корабельная группировка России держит в Черном море в готовности к применению два носителя крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В Запорожском направлении российские захватчики устроили обстрелы из танков, ствольной артиллерии и РСЗО в районах населенных пунктов Великомихайловка, Шевченко, Гуляйпольское, Шевченковское, Новоандреевка, Новополь, Ольговское, Щербаки, Бурлацкое и Степное.

Российская авиация действовала по районам Белогорья, Железнодорожного, Малых Щербаков и Малой Токмачки.

Силы оккупантов пытаются улучшить тактическое положение на Николаевском направлении.

Кроме того, враги устроили обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии возле Николаева, Украинки, Александровки и еще 15 населенных пунктов. Армия РФ также нанесла авиаудар недалеко от Ольгиного.

Оккупанты ведут наступательный бой в направлении Васильки-Благодатного.

Напомним, на юге украинские военные ликвидировали еще 10 российских оккупантов и две единицы бронированной техники врага.

СБУ разоблачила агентуру РФ на юге Украины

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