Оккупанты на Запорожье спрятали свою технику под роддомом (видео)

Во дворе расположено около пяти машин российских войск.

Российские оккупанты в селе Михайловка на Запорожье прячут свою военную технику на территории больницы, в том числе под палатами роддома.

Об этом сообщил Telegram-канал "Риа-Мелитополь война 2022".

Там также опубликовали соответствующую видеозапись, подтверждающую эту информацию.

"Нам сообщают: пгт Михайловка Васильевского района Запорожской области. Орки прячут стою технику на территории больницы, в том числе под палаты роддома", – говорится в сообщении.

Также уточняется, что во дворе на территории больницы находятся около пяти машин российских захватчиков.

Напомним, российские войска в ночь на 18 ноября нанесли удары ракетами С-300 по мирным селам в Запорожской области. Поврежден дом культуры.

Заметим, что в Вольнянске на Запорожье оккупанты убили двоих детей. Так, количество погибших с начала войны детей возросло до 434, а ранения получили 837 детей.

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