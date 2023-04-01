Оккупанты на Запорожье во время отступления планируют ликвидировать всех коллаборантов, чтобы те не рассказали "лишнего"

Оккупанты в Запорожской области планируют ликвидировать местных коллаборантов, когда будут отступать из города Васильевка.

Оккупанты планируют ликвидировать василовских коллаборантов. Таким образом, они избавятся от тех, кто может свидетельствовать в судах об их преступлениях.

Об этом сообщает движение "Атеш".

Агент движения из 429 мотострелкового полка утверждает, что во время возможного отступления из Васильевки, Запорожской области, оккупанты "зачистят" местных коллаборантов из числа администрации города и личного состава местного РОВД.

"Этим враг достигнет нескольких целей: зачистит людей, которые много знают и могут свидетельствовать в судах, дискредитируют Украину, обвинив ее в этом преступлении", — говорится в сообщении.

Напомним, участники группы "Сопротивление Nации" записали видео с предупреждением предателям Украины в Донецкой области и заявили, что коллаборанты найдут единственную "награду", которой заслуживают — с ними разберутся украинские партизаны.

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