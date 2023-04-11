Оккупанты на Запорожском направлении "роют себе могилы в 4 ряда и ставят памятники" — Федоров

Также россияне "готовят древесину на свои гробы из наших деревьев", сказал Федоров.

Оккупанты на Запорожском направлении продолжают готовиться к обороне во время предстоящего контрнаступления украинской армии.

Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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Он иронически сказал, что россияне "роют себе могилы в 4 ряда". В частности, в последнее время портят землю частных садов в Терпене возле Мирного. Также "ставят памятники, известные как "зубы дракона" в районе Розовки и дальше вдоль границы Запорожской и Донецкой областей.

В завершение россияне "готовят древесину на свои гробы из наших деревьев". Федоров рассказал, что через Мелитополь из Крыма на север оккупированной части Запорожской области захватчики везут сосновые бревна. Кроме того, они уничтожают деревья Старобердянского лесничества Мелитопольского района и переправляют лес кругляк через Мирное.

"Рашисты панически готовятся к обороне: перерыли нашу землю как кроты. Тем легче будет оставить их в привычных норах навсегда", — написал он в тг-канале.

Напомним, ночью 11 апреля на оккупированной части Запорожской области произошло шесть мощных взрывов — "развлекло" в Токмаке.

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