Оккупанты "набивают цену" для Херсона, чтобы обменять его на Донбасс — военный эксперт

Россияне не удержат правый берег Херсонской области, поэтому набивают цену для переговорного процесса, чтобы "обменять" эту территорию на Донбасс.

То, что оккупанты остались на правом берегу – это чисто политическое решение верхушки власти, которое может стать основой для будущих задач.

Об этом рассказал военный эксперт Роман Свитан в эфире телеканала "FreeДом".

"Это как раз пример того, когда политика вмешивается в войну. С военной точки зрения, после того, как российские оккупационные войска не пошли в наступление в сторону Одессы и Приднестровья, они должны откатиться на левый берег и занять там оборону. То, что они остались на правом берегу – это сугубо политическое решение для каких-то задач, которые в будущем могут быть совершены военно-политическим руководством (России – ред.)", — сказал Свитан.

Эксперт убежден, что россияне отлично понимают, что удержаться на правом берегу у них не получится.

"Это причина, почему они не предпринимают никаких тактических действий для глубокой обороны. Любой военный от полковника и выше скажет, что на правом берегу русским войскам удержаться невозможно в течение долгого или даже не долгого времени. Перебрасывать на правый берег все новые и новые части для того чтобы они там сгорели – тоже нет никакого смысла", — отметил эксперт.

Свитан считает, что псевдореферендумы и все, что оккупанты сейчас делают на правом берегу Днепра, лишь способ "набить цену" для будущих территориальных обменных процессов.

"Вероятнее всего, что правый берег Херсонской области россияне готовят для обмена. Они хотят обменять его на Донбасс и Крым. Один из вариантов – это вернуть нам Херсон и правобережье вплоть до того, что они уйдут из Мелитополя и с юга, но оставят за собой Донбасс. Они увеличивают стоимость этого переговорного момента, связанного с Херсоном. Оборонять его невозможно", — резюмировал военный эксперт.

Напомним, основная часть российских командиров "эвакуировалась" с правого берега Херсонской области. В частности произошло это и в результате действий на фронте 18 августа. А ведь накануне обменный фонд пополнился двумя представителями российских оккупационных войск.

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