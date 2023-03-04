Оккупанты начали активнее применять боевые дроны в Херсонской области: в чем опасность

Враг может в любой момент атаковать с неба.

Российские войска активнее применяют боевые дроны на правобережье Херсонской области. Ведь контрбатарейная работа ВСУ не подпускает враждебную артиллерию.

Об этом заявила в эфире телемарафона начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, подобные действия врага очень опасны. Поэтому жителям региона надо быть очень внимательными.

"Не всегда есть возможность предупредить о такой опасности. Поэтому всех жителей правобережных пунктов предупреждаем о том, что враг может атаковать с неба. Надо быть очень внимательными и избегать скоплений людей", — подчеркнула спикер.

К слову, за минувшие сутки, 3 марта, оккупанты 13 раз обстреляли Херсонскую общину, сообщили в горсовете. Армия РФ атаковала Антоновку, Приднепровское, Инженерное, микрорайоны ХБК и Остров. Из-за российских обстрелов 4 человека получили ранения.

Напомним, в селе Каховского района международная организация раздавала овощные наборы местным. В это время оккупанты атаковали толпу БПЛА — около 10 раненых, в том числе ребенок. Четверо раненых находятся в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь.

Читайте также:

Бахмут держится: ВСУ уничтожили зенитноракетный комплекс "ТОР М1" оккупантов