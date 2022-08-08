Оккупанты начали активно минировать линию фронта запрещенным оружием – британская разведка

Российские оккупанты массово используют на Донбассе противопехотные мины-бабочки ПФМ-1, которые несут смертельную угрозу для гражданского населения.

В частности, вблизи Донецка и Краматорска россияне, по данным разведчиков, попыталась применить рассредоточенные противопехотные мины ПФМ-1 и ПФМ-1С.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

По данным британской разведки, Россия разворачивает противопехотные мины для защиты и сдерживания свободы передвижения вдоль своих оборонительных линий на Донбассе. Эти мины потенциально могут нанести значительные потери как среди военных, так и среди местного гражданского населения.

"Серия ПФМ-1, которую обычно называют миной-бабочкой, является очень противоречивым оружием неизбирательного типа. Эти мины нанесли много вреда во время советско-афганской войны, где они покалечили большое количество детей, принявших их за игрушки. Вполне вероятно, что запасы советских времен, которые использует Россия, крайне ненадежны и непредсказуемы. Это создает угрозу как для местного населения, так и для гуманитарных операций по разминированию", — отметили в британской разведке.

Использование ПВФ-1 запрещено Оттавской конвенцией против применения противопехотных мин как одного из средств вооруженной борьбы.

Ранее стало известно, что в Херсоне заминированы основные объекты критической инфраструктуры – объекты электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения, сообщила украинская разведка. Российские оккупанты это сделали, потому что не уверены в своих силах и планируют убегать, когда ВСУ пойдут в контрнаступление.

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