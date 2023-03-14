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Оккупанты начали активно применять фальш-цели: военные объяснили тактику врага

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1805
Время на прочтение
1 мин
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Оккупанты начали активно применять фальш-цели: военные объяснили тактику врага

Гуменюк объяснила новые попытки оккупантов обойти украинскую ПВО.

Российские оккупанты в последнее время все чаще используют фальш-цели. Таким образом, оккупанты пытаются найти противовоздушную оборону Украины и спровоцировать ее.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, такая тактика врага не эффективна.

"Мы образованы в том, что они могут использовать фальш-цели, то для них это неэффективная тактика. Хотя они продолжают с помощью этой тактики выискивать нашу противовоздушную оборону и пытаться спровоцировать ее работу для того, чтобы потом поразить. Пока эта работа безэффективна", — объяснила спикер.

Напомним, с утра 14 марта в Украине была объявлена воздушная тревога.

Ранее Наталья Гуменюк объясняла, что не стоит проводить параллели в промежутках между последними массированными ракетными обстрелами. По ее словам, последний месяц перерыва между ударами был обусловлен не только потребностью времени, но и психологической игрой.

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Дата публикации
Просмотры
1805
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