Оккупанты начали активно штурмовать: Генштаб сообщил о сложной ситуации на фронте

За прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 217 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

На Харьковском направлении враг шесть раз штурмовал позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Казачьей Лопани, Тихого и Волчанского.

На Купянском направлении в сутки произошло 14 атак захватчиков.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался вклиниться в оборону ВСУ вблизи населенных пунктов Новомлынск, Колесниковка, Кругляковка, Сеньково и Лозовая.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Часов Яра и Ступочек.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 55 штурмовых и наступательных действий агрессора.

С начала этих суток на Покровском направлении противник 46 раз атаковал в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Григоровки, Даченского, Пустынки и Млечного.

На Торецком направлении агрессор предпринял девять попыток продвинуться вперед в районах Дилиевки, Торецкая и Щербиновки, получил отпор.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 67 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Берестков, Солнцевки, Новодмитровки, Зари, Курахового, Дальнего, Романовки, Елизаветовки и Ганивки.

На Времевском направлении противник совершил 14 штурмов украинских позиций в районах Трудового, Новоселки и Макаровки. Активно привлекал для ударов бомбардировочную авиацию.

На Приднепровском направлении четыре безрезультатных попытки вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций для захватчиков закончились ничем.

Продолжается операция в Курской области. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 37 авиаударов — выпустили 49 КАБ по своей территории, украинские защитники отбили вражеских 25 атак.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Ранее аналитики сообщили, что в последнее время войска РФ продвигаются значительно быстрее, чем за весь 2023 год, а линия фронта становится все более изменчивой.

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