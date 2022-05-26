Оккупанты начали аннексию города и выдают паспорта РФ: какая ситуация в Мариуполе 26 мая

Оккупанты начали аннексию города и выдают паспорта РФ: какая ситуация в Мариуполе 26 мая

Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. Город разрушен оккупантами и превратился в кладбище. Возродить его в ближайшее время невозможно. Россия фактически приступила к аннексии Мариуполя.

ТСН.ua собрал все, что происходило в Мариуполе за минувшие сутки, 25 мая.

В мэрии Мариуполя назвали шокирующую цифру погибших от атак РФ

В Мариуполе с начала полномасштабной войны России против Украины погибли не менее 22 тысяч человек. Мариуполь за три месяца российских атак превратился в "город призраков".

Россия фактически начала аннексию Мариуполя

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил о начале фактической аннексии Россией оккупированного Мариуполя. Оккупанты начали выдавать там российские паспорта.

"Топ-новость о паспортах России для Херсона и Запорожья не будет полной, если не добавить, что именно сегодня так называемая "ДНР" дала старт для Мариуполя и заново оккупированных территорий Донецкой области получению российских паспортов без получения паспорта так называемой "ДНР". Фактическая аннексия, в частности, Мариуполя началась", – заявил советник городского головы.

Ахметов готовит иск в Россию за разрушенные заводы в Мариуполе: сумма ущерба уточняется

Из-за повреждений и уничтожения Мариупольского металлургического комбината имени Ильича и завода "Азовсталь" Ринат Ахметов потерял 17-20 млрд долларов. Украинский бизнесмен заявил, что в судебном порядке потребует от России компенсации ущерба, причиненного полномасштабным вторжением, в частности в Мариуполе.

Оккупанты уничтожают все учебники по истории Украины и литературы в Донецкой области

Россияне изымают книги с "экстремистским содержанием" из библиотек на оккупированной Донбассе. Среди них, в частности, все учебники истории Украины и украинской литературы.

Фото: Associated Press

Россия заявила о возобновлении работы порта в Мариуполе: в горсовете объяснили, почему это невозможно

Россия заявила якобы о возобновлении работы порта в оккупированном Мариуполе. Однако эта информация не соответствует действительности, ведь в городе отсутствует электричество, а даже куча генераторов, которой нет, не может обеспечить работу порта. К тому же затопленное украинское судно "Меотида" защищает порт от запада крупных судов.

В Мариуполе оккупанты открыли еще один фильтрационный пункт

В Мариуполе российские оккупанты открыли еще один фильтрационный пункт в помещении магазина "Метро", сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

"Цинизм от оккупантов – гуманитарная помощь, штаб и фильтрация в одном месте. Фильтрацию вместе с ФСБ вновь осуществляют молодчики из "государственных волонтеров", — написал он.

Фото: Associated Press

Еще двое саперов "ДНР" подорвались в "Азовстале"

Еще двое саперов российских оккупантов из так называемой "ДНР" подорвались на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

"Оба тяжелые, и наши из больницы говорят, без вариантов. Хорошая новость. Азовсталь продолжает драться даже сейчас. Мариуполь. Несокрушимый и Непокоренный", — сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

Напомним, 24-летняя Анна из Мариуполя 65 дней выживала в бункере на "Азовстали". Она пряталась там со своим сыном Святославом, которому в то время было 3,5 месяца, и он был самым молодым заложником крепости "Мариуполь". Девушка, которая сейчас находится в безопасности, пообщалась с журналистами и рассказала о том, как прошло более двух месяцев ее жизни в бункере "Азовстали".

Мариуполь: "Азовсталь". Жена азовца рассказала об ужасах эвакуации и судьбе своего мужа

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