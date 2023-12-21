Оккупанты начали атаковать Украину "шахедами" нового образца: что известно

Последние дни оккупационные войска массированно атакуют Херсонскую область новыми "шахедами" – "черными".

Об этом рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, россияне запускают их из оккупированной левобережной части Херсона. Атаки проходят уже вторую ночь подряд. оккупанты атакуют массово, в том числе по инфраструктурным объектам, что приводит к соответствующим последствиям.

"Это ужасные взрывы по городу. Оккупанты целят по учебным заведениям, жилым кварталам, многоэтажкам. Вчера (20 декабря — ред.) полностью сгорел гуманитарный штаб Красного Креста в Херсоне, рядом с промышленной базой. Также за сутки оккупанты начали увеличивать использование беспилотников, которые сбрасывают взрывчатку. Такие случаи фиксируют каждый день", — рассказал Хлань.

Напомним, в ночь на 21 декабря Россия снова атаковала Украину. По данным местных властей, оккупанты пытались нанести удар по Киевщине.

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