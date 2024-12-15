Оккупанты начали использовать больше ударных дронов: Силы обороны назвали причины

Оккупанты начали использовать гораздо больше дронов на юге Украины. Также возросло количество боеприпасов, применяемых врагом при артиллерийских обстрелах.

Об этом сообщил представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин в эфире телемарафона.

"Значительно возросло использование FPV-дронов, а также разведывательных дронов — их применение увеличилось почти вдвое, а в некоторых случаях и втрое. Кроме того, количество боеприпасов, использованных во время артиллерийских обстрелов, выросло почти вдвое, — отметил он.

Волошин указал на несколько возможных причин такой активизации врага. Одна из них – намерение оккупантов захватить южную часть Донецкой области и выйти на административную границу с Днепропетровской областью.

Ранее сообщалось, что россияне разработали новую систему для обнаружения украинских дронов. Больше об этом читайте в новости.

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