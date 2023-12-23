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Оккупанты начали использовать новые отметки на военной технике: видео

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Оккупанты начали использовать новые отметки на военной технике: видео

Новые отметки на технике окупантов – треугольник в треугольнике / Фото: facebook.com/Петр Андрющенко

Военная техника захватчиков с отметкой в виде треугольника в треугольнике движется через города в сторону Бердянска.

Российские оккупанты начали использовать новые отметки на военной технике.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Фиксируем новые отметки на грузовиках с БК, в частности с пушками на сцеплении, движущихся в сторону Бердянска через города. Отметка в виде треугольника в треугольнике. Принадлежность подразделения выясняем", — написал он.

Андрющенко напомнил, что предыдущие новые отметки позже были зафиксированы в Луганской области.

"Возможно, эти (отметки - ред.) принадлежат подразделениям также из других областей", - предположил советник мэра Мариуполя.

Оккупанты используют новые отметки на военной технике

Оккупанты используют новые отметки на военной технике

Напомним, ВСУ уничтожили рекордное количество артиллерии оккупантов. Военный аналитик Александр Коваленко объяснил, когда РФ исчерпает запасы.

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Дата публикации
Просмотры
583
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