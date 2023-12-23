Оккупанты начали использовать новые отметки на военной технике: видео

Военная техника захватчиков с отметкой в виде треугольника в треугольнике движется через города в сторону Бердянска.

Российские оккупанты начали использовать новые отметки на военной технике.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Фиксируем новые отметки на грузовиках с БК, в частности с пушками на сцеплении, движущихся в сторону Бердянска через города. Отметка в виде треугольника в треугольнике. Принадлежность подразделения выясняем", — написал он.

Андрющенко напомнил, что предыдущие новые отметки позже были зафиксированы в Луганской области.

"Возможно, эти (отметки - ред.) принадлежат подразделениям также из других областей", - предположил советник мэра Мариуполя.

Оккупанты используют новые отметки на военной технике

Напомним, ВСУ уничтожили рекордное количество артиллерии оккупантов. Военный аналитик Александр Коваленко объяснил, когда РФ исчерпает запасы.

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