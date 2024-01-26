Оккупанты начали использовать против ВСУ химическое оружие, которое убивает за 5 минут: данные ISW

Это нарушение Конвенции о запрете химического оружия, участником которой является РФ.

Оккупанты увеличивают применение химического оружия в войне против Украины. Возможно, таким образом они испытывают международную реакцию, чтобы затем расширить тип подобного вооружения.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

Накануне представитель Центра Андрей Рудык рассказал, что в российские военные стали чаще применять против украинских позиций гранаты РГ-ВО с хлорацетофеноном (разновидностью слезоточивого газа, используемого для борьбы с массовыми беспорядками).

В декабре 2023 года Украина зафиксировала 81 случай, а за первые две недели 2024 года враг применил химоружие уже не менее 51 раз.

Андрей Рудык заявил, что гранаты РГ-ВО могут убить находящихся в землянке или закрытом помещении военных в течение пяти минут. А исследование показало, что недавно использованная российская граната РГ-ВО была изготовлена ​​на неизвестном, но, вероятно, российском заводе в 2023 году.

Отмечается, что Россия, возможно, пытается оценить международную реакцию на использование ее войсками химического оружия в Украине, чтобы расширить тип таких вооружений, которыми оккупанты способны пользоваться.

Напомним, что оккупанты использовали на Донбассе запрещенное химическое оружие — аэрозольные гранаты "К-51".

Справка:

27 февраля 2023 года страны G7 заявили, что любое использование Россией химического, биологического, радиологического или ядерного оружия будет иметь серьезные последствия. Применение химических средств (в частности, веществ слезоточивого действия) для ведения войны запрещено Конвенцией о химическом оружии (ст. 1, п. 5) и Женевским протоколом 1925 года.

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