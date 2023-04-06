Оккупанты начали массово сдаваться в плен в ожидании контрнаступления ВСУ

Российские военные на фоне больших потерь и в ожидании контрнаступления ВСУ начали активно сдаваться в плен, а в прошлом месяце был зафиксирован рекорд обращений от оккупантов.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель государственного проекта "Хочу жить", созданного для добровольной сдачи военных РФ в плен, Виталий Матвиенко.

Он заявил, что сейчас фиксируется всплеск любопытства данным проектом среди военных вражеских сил.

"Мы фиксируем всплеск заинтересованности нашим проектом. Он связан с ожидаемым контрнаступлением Вооруженных Сил Украины, а также с увеличением потерь на фронте российских войск и ухудшением морально-психологического состояния непосредственно в самой армии РФ", – отметил Матвиенко.

Он отметил, что оккупанты начинают сдаваться в плен по всей линии фронта, поэтому подобные операции проводятся каждые два дня. оккупанты сдаются группами и по одному.

"Что касается количества обращений, то в марте мы зафиксировали по существу рекорд — более 3000 обращений, что вдвое больше, чем в 2022 году. В октябре и декабре 2022 года мы в среднем фиксировали 1400-1500 обращений ежемесячно. В январе-марте количество выросло. до 2500", – сказал Матвиенко.

Он добавил, что часто оккупанты сдаются в плен с военной техникой, а некоторые "интересные" образцы уже работают на фронте против армии страны-агрессорки.

Напомним, ранее сообщалось, что бойцы ВСУ взяли в плен оккупанта из Хабаровска, которого зовут Александр Сергеевич Пушкин. Он рассказал, что попал в штрафбат армии РФ из-за отказа выполнять приказы своего командира, отвоевал там два дня и оказался в руках украинских военных.

Кроме того, мы ранее информировали, что российским оккупантам Верховный суд РФ запретил сдаваться в плен "добровольно". За это им грозит до 10 лет лишения свободы.

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