Оккупанты начали новую фазу наступления на границы Харьковщины и Луганщины: детали от ISW

Агрессорка Россия начала свою зимне-весеннюю наступательную операцию на границе Луганской и Харьковской областей. Это может позволить оккупантам достичь тактических продвижения на Купянском направлении. Впрочем, вряд ли обеспечат значительные оперативные успехи.

Об этом говорится в новом своде Института изучения войны.

Аналитики опираются на слова главы ГУР Кирилла Буданова о том, что наступление России в Украине продолжается, а оккупанты имеют целью выйти на реку Жеребец, что на границе Харьковской и Луганской областей, а также на административные границы Донетчины и Луганщины. Буданов прогнозирует, что войска РФ не смогут достичь этих целей и, вероятно, будут полностью истощены к началу весны.

"Аналитики ISW отмечают, что заявления Буданова согласуются с их оценками о том, что оккупанты активизировали наступательные действия в этом направлении с начала января 2024 года", — говорится в отчете.

В ISW прогнозируют, что оккупационные войска, вероятно, будут способны обеспечить себе новые завоевания тактического уровня в Купянском районе. Впрочем, россияне вряд ли смогут превратить эти тактические преимущества в более широкие механизированные маневры, необходимые для значительного оперативного продвижения, что позволило бы россиянам захватить больше территорий на Харьковщине и продвинуться к административным границам Донецкой и Луганской областей.

Министерство обороны России заявило, что якобы оккупанты завершили захват Табаевки, расположенной юго-восточнее Купянска. Впрочем, аналитики ISW отмечают, что не заметила ни одного визуального подтверждения каких-либо заявлений РФ.

В свою очередь, один российский "военкор" утверждал, что во время контратак под Табаевкой украинские силы отразили несколько позиций РФ. Кроме того, российские и украинские источники сообщали, что бои продолжались восточнее Песчаного и в направлении Берестового, что на юго-востоке от Купянска. Сообщается, что подразделения 20-й общевойсковой армии РФ продолжают действовать на сватовском направлении к юго-востоку от Купянска.

Также отмечается, что 30 января позиционные бои продолжались к западу и от Кременной, но подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было. Российские и украинские источники сообщали о продолжении позиционных боев к западу от Кременной в районе Тернов и Ямполевки и к югу от Кременной в районе Серебрянского леса и Дибровы. На Кременском направлении продолжают действовать подразделения чеченского спецназа "Аида" имени Ахмата.

Напомним, в ВСУ сообщили, что на Купянском направлении сосредоточено около 44 тысяч бойцов армии РФ. Захватчики подтягивают резервы, чтобы восполнить потери, понесенные во время боевых действий.

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