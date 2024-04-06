Оккупанты начали новую волну наступлений на Бахмутском направлении — ISW

Захватчики концентрируют свои усилия в районе Часового Яра.

Российские войска активизировали свои усилия к западу от Бахмута по захвату Часового Яра.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

5 апреля российские блогеры заявили, что российские войска продвинулись на восточную окраину микрорайона Канал и вблизи него (самая восточная часть Часового Яра на восточной стороне канала Северский Донец-Донбасс) и продвинулись к северо-восточной окраине Канала недалеко от железной дороги.

Командир украинского батальона, действующий на Бахмутском направлении, заявил, что российские войска приступили к новой волне наступлений на Бахмутском направлении. Командующий отметил, что российские войска концентрируют свои усилия в районе Часового Яра и продолжают штурм Ивановского в рамках усилий по обходу украинских позиций с фланга в Часовом Яру.

5 апреля позиционные бои продолжались в других местах на Бахмутском направлении. Генеральный штаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали западнее Бахмута в районе Ивановского и юго-западнее Бахмута в районе Андреевки, Клищиевки и Зеленополья.

Напомним, в ВСУ дали ответ, зашли ли оккупанты в Часовой Яр.

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