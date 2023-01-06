Оккупанты начали по-новому использовать свои БПЛА Орлан-10 (фото)

Украинские защитники рассказали, что оккупанты начали использовать свои беспилотники новым способом. Теперь вражеские БПЛА несут осколочные боеприпасы.

Недавно украинские военные приземлили вражеский БПЛА Орлан-10, к которому были прикреплены две взрывчатки.

Об этом сообщил заместитель командующего Сухопутными войсками Александр Павлюк.

"Недавно средствами РЭБ на одном из направлений Силам обороны Украины удалось приземлить российский Орлан-10 с двумя подвесами кассет к ВОГ. Соответственно, враг пытается использовать свои разведывательные БПЛА для поражения наземных целей путем сброса осколочных боеприпасов. Не исключено, что целями для врага могут быть гражданские объекты", — сказал Павлюк.

Он добавил, что Силы обороны Украины контролируют эту ситуацию и принимают необходимые меры для максимальной защиты нашего неба от вражеских БПЛА.

Напомним, ранее бойцы ВСУ смутились запчастями, которые увидели во сбитом ими расхваленном беспилотнике "Орлан". Там обнаружили запчасти от бензопилы, пластиковые крышки и остатки радио "Маяк".

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