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Оккупанты начали принудительную мобилизацию жителей временно захваченных территорий – Генштаб

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Оккупанты начали принудительную мобилизацию жителей временно захваченных территорий – Генштаб

В городе Изюм захватчики принудительно вынуждают мужчин идти воевать.

Российские оккупанты пытаются любыми методами заменить потери живой силы. В частности, военные РФ приступили к принудительной мобилизации жителей временно захваченных территорий.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

К слову, враг уже начал насильственно заставлять жителей города Изюм Харьковской области, в частности мужчин, идти воевать на их стороне.

"Из-за нехватки человеческих ресурсов захватчики пытаются приобщить к войне местных жителей временно захваченных территорий. В городе Изюм начата принудительная мобилизация мужчин", — говорится в сообщении.

Напомним, российские власти пытаются увеличить количество военных. К слову, в Донецку в ряды вооруженных сил так называемой "ДНР" мобилизовали музыкантов Донецкой филармонии. Всех их отправили воевать. Часть музыкантов погибла в боях с ВСУ.

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