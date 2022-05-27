Оккупанты начали размещать своих солдат в украинских исправительных колониях — ГУР

Из временно оккупированного села Дарьевка Херсонской области российские военные вывезли в Херсон всех осужденных и персонал из исправительной колонии №10, а на их место завезли свой личный состав.

Известно, что людей распределили в исправительные колонии №7 (Гола Пристань) и №90 (Херсон), а колония № 10 используется захватчиками как место жительства личного состава оккупационной армии. Также на территории находится военная техника.

Об этом сообщает ГУР МО Украины.

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Кроме этого, по полученным данным, ориентировочно с середины июня кафиры прекратят поставлять средства и "гуманитарную помощь" в захваченный Мариуполь. Ожидается, что это дополнительно усугубит гуманитарную катастрофу в городе.

"В СМТ Шевченкове Харьковской области российские военные на местном базаре расспрашивают, где можно приобрести патроны украинского производства. Причину своего интереса кафиры объясняют желанием совершить "самострел", выдавая его за боевое ранение. Надеются, что это позволит вернуться домой", — говорится в сообщении.

А в Купянске, Большом Бурлуке, Шевченково, Изюме Харьковской области, по данным украинской разведки, участились случаи исчезновения людей. Чаще это мужчины от 18 до 60 лет и молодые женщины.

"Исчезновение связывают с "работой" сотрудников российских спецслужб на оккупированной части области. Сейчас все пути выезда на подконтрольные Украине территории заблокированы. Автомобили, которыми люди пытаются эвакуироваться, тщательно фильтруют и возвращают назад", — отмечали в ГУР.

Как сообщал представитель ГУР МО Вадим Скибицкий, война в Украине может продолжаться до зимы.

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