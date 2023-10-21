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Оккупанты начали рыть тоннели в направлении Авдеевки – военный объяснил замысел РФ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Оккупанты начали рыть тоннели в направлении Авдеевки – военный объяснил замысел РФ

Боевые действия вокруг Авдеевки/Фото: Олег Пальчик

За Авдеевку в Донецкой области ведутся тяжелые бои.

Вблизи Авдеевки в Донецкой области оккупанты начали использовать тактику "кротов" — чтобы подобраться незаметно к позициям ВСУ, они роют тоннели.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко Антон Коцуконь.

Он подчеркнул, что оккупационные войска РФ не оставляют попыток оцепить Авдеевку, даже несмотря на значительные потери.

"Копают тоннели ближе к нашим позициям, во-первых, с целью маскировки, а во-вторых, чтобы где-то вынырнуть поближе к нашим позициям неожиданно", — рассказал спикер.

Напомним, россияне снова штурмовали Авдеевку — что известно о ситуации в городе.

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Дата публикации
Просмотры
2965
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